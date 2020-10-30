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Вышел первый эпизод подкаста о саморазвитии «Превосходная степень»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

GeekBrains и студия «Это разве продакшн?» запустили совместный подкаст под названием «Превосходная степень». Гости обсудят проблемы выгорания и нездорового подхода к саморазвитию, смену карьерного трека, онлайн-образование и многое другое.

Вышел первый эпизод подкаста о саморазвитии «Превосходная степень»

Темы подкаста сфокусированы на миллениалах и современных проблемах, связанных с саморазвитием: синдроме самозванца, тревожности, принятии себя, трансформации карьеры и так далее. Первый выпуск посвящен йоге — йога-терапевт и тренер Ксения Тимохина расскажет, зачем она нужна жителям городов и как помогает в учебе.

В роли ведущей выступает Маша Константиниди, менеджер проектов компании Skyeng и продюсер подкаста «Это разве секс?». Среди гостей — предпринимательница и инвестор Катерина Ленгольд, телеведущий и актер Михаил Шац, автор Telegram-канала «Это нормально» Арина Винтовкина и другие.

В «Превосходной степени» мы продолжаем изучать проблемы миллениалов. Нам важно было показать, что всеобщее желание постоянно становиться быстрее, выше, сильнее не совсем здоровое, что в стремлении становиться «лучшей версией себя» мы часто теряем именно свое «я». В подкасте мы пытаемся понять, как этого избежать.
Маша Константиниди, автор и ведущая подкаста

Послушать первый выпуск можно по ссылке.

Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock

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