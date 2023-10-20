Чистая прибыль банковского сектора России за неполный 2023 год достигла 2,7 трлн рублей

Чистая прибыль банковского сектора России по итогам девяти месяцев 2023 года достигла 2,7 трлн рублей. 600 млрд рублей из них – прибыль по валютной переоценке. Доходность на капитал российских банков в сентябре составила 26% в годовом выражении.

Банковский сектор России за девять месяцев 2023 года получил 2,7 трлн рублей чистой прибыли, сообщил ЦБ.

Из 2,7 трлн рублей прибыли около 600 млрд рублей банки заработали на валютной переоценке. При этом в сентябре прибыль по этой статье по отношению к августу значительно упала – с 106 млрд рублей до 8 млрд рублей.

В сентябре количество банков, которые получают прибыль, снизилось по сравнении с августом на 4% – 81% (263 банка) против 77% (248 банков). По данным ЦБ на сентябрь, 87% российских банков имеют доли в 99% активов всего банковского сектора.

ЦБ в этом году неоднократно менял прогноз по совокупной годовой прибыли российских банков. В марте регулятор ожидал показатель свыше 1 трлн рублей, в конце сентября переоценил ожидания до 3 трлн рублей.

Сбербанк ранее отчитался о 999 млрд рублей чистой прибыли за период с января по август 2023 года.

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