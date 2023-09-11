Сбербанк за январь-август заработал почти триллион рублей

Сбербанк по итогам восьми месяцев 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. Банк рассчитывает закончить год лучше собственных прогнозов по рентабельности

По словам президента банка Германа Грефа, только за август организация получила чистую прибыль в 140,9 млрд рублей.

Такие результаты он связывает с ускоренным ростом бизнеса. В частности, кредитование корпоративных клиентов увеличилось на 2,3% за предыдущий месяц. Это обеспечило рентабельность капитала на уровне 25,2%.

Таким образом, Сбербанк планирует превысить текущий прогноз по рентабельности капитала на 2023 год — свыше 22%.

«На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», — сказал Греф на Восточном экономическом форуме, его слова приводит «Интерфакс».

Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос с начала года на 8,2% и составил 14,2 трлн рублей. Рост в августе составил 3,8%. В прошлом месяце организация выдала почти 3 трлн рублей кредитов. Корпоративный портфель увеличился в январе-августе на 17,6%. Рентабельность капитала в августе составила 27,5%, за 8 месяцев — 25,2%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за первые восемь месяцев составили 512 млрд рублей. В прошлом месяце на размер созданных резервов серьезно повлияла динамика курса рубля. В середине августа курс доллара превышал 102 рубля, евро — 111 рублей, на фоне чего ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 12% годовых.

Без учета влияния валютных колебаний стоимость риска за 8 месяцев года составила 1,4%, говорится в отчете Сбербанка. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность втрое.

В июле Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие, она составила 727,8 млрд рублей. Значительная часть прибыли была получена за счет продажи «дочки» в Австрии за 138,8 млрд рублей.

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