Аналитики назвали стоимость свидания на 14 февраля в разных регионах России

Свидание на 14 февраля обойдется дороже всего в Москве и Новосибирской области, меньше всего потратят жители Республики Коми и Смоленской области — разница в стоимости составит 2,2 раза, выяснили аналитики «МТС Банка».
Компания исследовала стоимость свидания в «классическом» формате — это поход в кино, ресторан и цветы.
В среднем по России стоимость свидания составит 4590 рублей, за год она увеличилась на 7%. При этом средний чек в регионах ощутимо отличается — разница между самым большим и самым маленьким чеком составляет более чем два раза.
Дороже всего свидание обойдется москвичам — в среднем в 6330 рублей. Средняя стоимость романтического вечера в Новосибирской области будет лишь на 500 рублей дешевле. Замыкает тройку самых дорогих свиданий Северная Осетия.
Топ-10 регионов с самым большим средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы):
- Москва — средний чек 6330 рублей;
- Новосибирская область — 5840 рублей;
- Республика Северная Осетия – Алания — 5500 рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 5490 рублей;
- Ленинградская область — 5360 рублей;
- Московская область — 5130 рублей;
- Чукотский автономный округ — 5120 рублей;
- Кабардино-Балкарская Республика — 4970 рублей;
- Санкт-Петербург — 4870 рублей;
- Сахалинская область — 4820 рублей.
Отмечается, что почти половина регионов (Москва, ЯНАО, Чукотский автономный округ и Сахалинская область) с самым высоким средним чеком на свидание, по данным Росстата, также входит в топ-10 регионов с самой большой зарплатой.
Дешевле всего свидание обойдется в Республике Коми — 2920 рублей. Чуть дороже оно будет стоимть в Смоленской и Вологодской областях — 3150 рублей и 3220 рублей соответственно.
По данным аналитиков «МТС Банка», сильнее всего на рост средней стоимости свидания повлияла стоимость цветов, за год она увеличилась в среднем на 18%, в то время как средняя цена похода в ресторан и билетов в кино сохранилась на уровне 2023 года.
Для исследования был проведен анализ обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах РФ. Учитывались платежные операции в феврале 2023 и 2024 годов.
Фото на обложке: Unsplash
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