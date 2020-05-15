Названа минимальная цена за аренду «однушки» в «старой» Москве

Лидером майского рейтинга самых экономичных квартир в аренду стала малогабаритная «однушка» за 20 тысяч рублей в месяц в «старой» Москве. Об этом говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

Она находится на 2-м этаже 5-этажного дома в пешей доступности от станции метро «Семеновская» ( р-н Соколиная гора, ВАО). Общая площадь квартиры составляет 20 кв. м, комнаты — 13 кв. м, кухни — 4 кв. м.

Второе место занимает лот со стоимостью найма 22 тысячи рублей. Это 1-комнатная «малогабаритка» на 4-м этаже 5-этажки в 3 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (р-н Северное Измайлово, ВАО). Общий метраж квартиры — 20 кв. м, площадь комнаты — 14 кв. м, кухни — 3 кв. м.

На третьем месте — объект с арендной ставкой 23 тысячи рублей: 1-комнатная квартира площадью 33 кв. м, с комнатой 20 кв. м и кухней 9 кв. м расположена на 2-м этаже панельного дома в 12 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» ( р-н Северное Измайлово, ВАО).

Четвертая позиция — у жилья за 24 тысячи рублей в месяц. На длительный срок сдается просторная «однушка». Она находится на 5-м этаже 12-этажного дома рядом со станцией метро «Котельники» ( р-н Выхино-Жулебино , ЮВАО). Общий метраж квартиры — 39 «квадратов», габариты комнаты и кухни — 20 кв. м и 8 кв. м соответственно.

Замыкает пятерку экономичных лотов предложение стоимостью 25 тысяч рублей в месяц. Внаем сдается 1-комнатная квартира на 3-м этаже 5-этажного дома в 5 минутах ходьбы от станции метро «Перово» ( р-н Новогиреево, ВАО). Общая площадь — 32 кв. м, размер комнаты — 20 кв. м, кухни — 5 кв. м, санузел раздельный.

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