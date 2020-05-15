Названа минимальная цена за аренду «однушки» в «старой» Москве
Лидером майского рейтинга самых экономичных квартир в аренду стала малогабаритная «однушка» за 20 тысяч рублей в месяц в «старой» Москве. Об этом говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».
Она находится на
Второе место занимает лот со стоимостью найма 22 тысячи рублей. Это 1-комнатная «малогабаритка» на 4-м этаже 5-этажки в 3 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (р-н Северное Измайлово, ВАО). Общий метраж квартиры — 20 кв. м, площадь комнаты — 14 кв. м, кухни — 3 кв. м.
На третьем месте — объект с арендной ставкой 23 тысячи рублей:
Четвертая позиция — у жилья за 24 тысячи рублей в месяц. На длительный срок сдается просторная «однушка». Она находится на
Замыкает пятерку экономичных лотов предложение стоимостью 25 тысяч рублей в месяц. Внаем сдается
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter