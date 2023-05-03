Треть предпринимателей пробовали повысить цены в 2022 году, но столкнулись с падением продаж — опрос

31% предпринимателей пробовали повысить цены для потребителей во втором полугодии 2022 года, чтобы увеличить маржинальность, но столкнулись с падением продаж, показал опрос «Делобанка», с которым ознакомился RB.RU.

Потребители оказались не готовы платить за привычные товары больше, и компании были вынуждены искать другие пути для сохранения или увеличения прибыли.

В частности, предприниматели малого и среднего бизнеса начали сравнивать условия банковского обслуживания. Опрос показал, что 26% предпринимателей готовы перейти в другой банк и хотя бы раз за последние три месяца сравнивали условия по эквайрингу в надежде снизить операционные издержки.

Наиболее чувствительными к стоимости услуг эквайринга оказались 6 секторов бизнеса: фастфуд, рестораны и кафе, медицинские услуги, турагентства и туроператоры, магазины продуктов и коммунальные услуги.

Опрос проводился в марте-апреле 2023 года, в нем приняли участие 1 тыс. предпринимателей-клиентов «Делобанка» по всей России.

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