В 2022 году цены в российских ресторанах выросли до 30%

В 2022 году цены в меню ресторанов выросли на 25-30%. Выручка перескочила уровень 2019-2021 годов. Об этом сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.

На фоне геополитической ситуации выросла себестоимость продукции и услуг, ремонт запчастей для оборудования и аксессуаров, которые ранее приобретались за границей и т. д.

В дорогих ресторанах, сетях быстрого питания проблем с посетителямине наблюдалось. Самые ощутимые потери, по словам Миронова, понесли заведения среднего ценового сегмента.

Сергей Миронов предположил, что за первые полгода 2023 года рынок окончательно стабилизируется, блюда адаптируются под новые продукты по приемлемой цене, а клиенты вернутся в привычные рестораны.

Выручка российских ресторанов упала после объявления частичной мобилизации. У заведений из недорогого ценового сегмента (чек до 500 рублей) — на 8,3%. Кафе и рестораны из среднего сегмента (чек от 500 до 900 рублей) заработали на 10,8% меньше. Заведения из дорогого ценового сегмента потеряли в выручке 10,1%.

Аналитики r_keeper объяснили падение выручки ростом безработицы, эмиграцией среднего класса, падением доходов, а также ростом числа закрывающихся заведений.

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