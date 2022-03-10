Тарифы мобильных операторов вырастут примерно на 10% к концу 2022 года

Ответственными ведомствами по этому предложению указаны Минцифры и ФАС, сообщили «Ведомости». Если не принять решения об «адекватном повышении стоимости мобильной связи», это приведет к деградации сетей и ухудшению качества связи, пояснили в Минцифры.

Необходимость в повышении тарифов возникла из-за того, что вложения операторов в развитие сетей осуществлялись в иностранной валюте. Однако в нынешней ситуации операторы не смогут поддерживать прежний уровень вложений в сеть для ее бесперебойной работы, пояснили в Минцифры.

В то же время, представитель министерства отметил, что стоимость мобильной связи в России «одна из самых низких в мире» и она доступна «всему населению». ФАС усилит работу по контролю за необоснованным повышением тарифов, сообщили в ведомстве. Цены на услуги мобильной связи не подлежат госрегулированию, но закон о защите конкуренции определяет понятие «монопольно высокая цена». Как пояснили в ФАС, на рынке сотовой связи это цена, которая не соответствует уровню затрат операторов.

По прогнозу гендиректора «ТМТ консалтинг» Константина Анкилова, тарифы мобильных операторов в 2022 году могут вырасти на 10%. Идея о повышении тарифов у операторов возникла, когда остановился активный рост абонентской базы и выручка перестала расти за счет новых подключений.