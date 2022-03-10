Тарифы мобильных операторов вырастут примерно на 10% к концу 2022 года

Минцифры направило в правительство предложение по индексации тарифов операторов связи с привязкой к уровню инфляции. Механизм индексации планируется согласовать к 28 марта 2022 года. По прогнозам экспертов, в 2022 году рост цен на услуги мобильной связи может составить 10%.
Ответственными ведомствами по этому предложению указаны Минцифры и ФАС, сообщили «Ведомости». Если не принять решения об «адекватном повышении стоимости мобильной связи», это приведет к деградации сетей и ухудшению качества связи, пояснили в Минцифры.
Необходимость в повышении тарифов возникла из-за того, что вложения операторов в развитие сетей осуществлялись в иностранной валюте. Однако в нынешней ситуации операторы не смогут поддерживать прежний уровень вложений в сеть для ее бесперебойной работы, пояснили в Минцифры.
В то же время, представитель министерства отметил, что стоимость мобильной связи в России «одна из самых низких в мире» и она доступна «всему населению». ФАС усилит работу по контролю за необоснованным повышением тарифов, сообщили в ведомстве. Цены на услуги мобильной связи не подлежат госрегулированию, но закон о защите конкуренции определяет понятие «монопольно высокая цена». Как пояснили в ФАС, на рынке сотовой связи это цена, которая не соответствует уровню затрат операторов.
По прогнозу гендиректора «ТМТ консалтинг» Константина Анкилова, тарифы мобильных операторов в 2022 году могут вырасти на 10%. Идея о повышении тарифов у операторов возникла, когда остановился активный рост абонентской базы и выручка перестала расти за счет новых подключений.
Минцифры 4 марта 2022 года предложило правительству меры поддержки телеком-отрасли. В частности, предлагалось позволить операторам индексировать тарифы связи с учетом роста потребительских цен и изменить правила ФАС по анализу возможных нарушений при повышении тарифов отдельными операторами. Как пояснялось, сейчас антимонопольная служба считает операторов коллективными монополистами, и, если кто-то один повышает цены, ведомство рассматривает его действия как монополиста и препятствует повышению.
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