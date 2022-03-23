Российские компании взвинтили цены на товары из старых партий

Российские компании подняли в разы цены на товары даже из старых партий как собственного, так и импортного производства. Продавцы парфюмерии и косметики подняли цены на 50%, линзы в магазинах оптики подорожали на 40%, а на маркетплейсах — в разы.

Значительный скачок цен произошел у «Рандеву», Akhmadullina Dreams, 12Storeez, Melon Fashion Group и др., передают «Известия».

Эксперты предполагают, что за счет повышения цен продавцы хотят стабилизировать продажи, чтобы не допустить ускоренной распродажи товарных остатков, с которыми могут быть в дальнейшем перебои.

К росту цен также приводит и ажиотажный спрос, ФАС инициировала уже примерно 1,3 проверок. Снижению стоимости будет способствовать насыщение рынка дополнительным предложением товара, например, легализовать параллельный импорт. Ведомство уже внесло в правительство проект соответствующего постановления.

Россияне также заметили кратный рост цен на детское питание, обувь и другие товары. Антимонопольщики проверят магазины детских товаров из-за массовых жалоб на необоснованно завышенные цены.

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