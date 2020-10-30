Половина соискателей хотела бы знать причину отказа в приеме на работу

Каждый второй россиянин желает получить объяснения, почему он не подошел потенциальному работодателю. Об исследовании рекрутинговой компании Hays и «Хабр Карьера» пишет РИА Новости.

Около 48% из тех, кому отказали в работе, ждут обратную связь от представителя компании. Еще 37% хотели бы услышать объективную оценку о себе, как о соискателе. Каждый пятый получил бы ответ по телефону, а 68% устроило бы письмо по электронной почте.

В то же время 36% опрошенных работодателей заверили, что в любом случае выходят на связь с кандидатами. Четверть опрошенных компаний подтвердили, что отвечают только подходящим соискателям.

Новые сотрудники ждут помощи от компаний в адаптации. Почти 87% хотели бы поближе познакомиться с коллективом, 74% ожидают экскурсию по офису. На представление непосредственному начальнику надеются 73% респондентов.

Большинство опрошенных (77%) рассчитывают на то, что для них подготовят рабочее место. Сотрудники ждут, что им предоставят компьютер, мобильный телефон или ноутбук.

В исследовании приняли участие 1129 нанимающих менеджеров и 1766 соискателей.

Ранее сообщалось, что около 30% компаний отсеивают часть кандидатов из-за первого негативного впечатления от резюме. Почти 50% работодателей не готовы нанять кандидатов, допускающих грамматические и орфографические ошибки.

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