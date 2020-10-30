Орфографические ошибки в резюме стали частой причиной отказа в найме

Эксперты «Работы.ру» выяснили, какие пункты в резюме больше всего отталкивают работодателей. Об итогах исследования Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Почти половина руководителей компаний (47%) отказывают в найме из-за грамматических и орфографических ошибок в резюме. Еще 16% не нравится большой объем ненужной информации о соискателе. Но основная причина отказа в работе — это несоответствие требованиям в вакансии (69%).

Около 30% компаний отсеивают половину кандидатов из-за первого негативного впечатления от резюме. Особенно не нравятся слишком яркий дизайн и неуместный стиль текста. Еще 45% не устраивает частая смена работодателей, а 11% смущает длительный перерыв в работе.

Не готовы рассматривать резюме без фотографии 7% опрошенных. Почти 12% респондентов считают, что соискатели путают навыки с личными качествами. Ссылки на личные страницы кандидатов в соцсетях желали бы видеть 11% компаний.

Каждый третий работодатель хочет, чтобы в резюме были только цифры и факты, каждый четвертый — портфолио. Еще 23% не хватает четких формулировок сильных сторон кандидата в сопроводительном письме.

В опросе приняли участие более тысячи представителей российских компаний. Среди них руководители, рекрутеры и HR-специалисты.

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