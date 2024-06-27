Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Приложение Rutube восстановили в App Store

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Rutube сообщил о возобновлении доступности своего приложения для загрузки в App Store. Оно пропало из магазина 18 июня — еще в 2022 году Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ.

Приложение Rutube восстановили в App Store
  1. Новости

Apple восстановила видимость приложения Rutube в магазине App Store. О возобновлении доступности приложения для загрузки сообщил Rutube.

Приложение Rutube пропало из магазина App Store 18 июня. В видеохостинге тогда заявили, что решают вопрос.

В 2022 году Apple потребовала от Rutube удалить ролики российских государственных СМИ в приложении для iOS, а также сделать его доступным для загрузки только пользователям из России.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как продвигать мобильные приложения в App Store и Google Play в 2024 году из России
  2. 2 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
  3. 3 Руководство: как выпускать и продвигать приложения в рунете в 2024 году
  4. 4 13 способов отпугнуть пользователей: почему у Zolla, Incity и Oodji низкие рейтинги в сторах
  5. 5 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июня 2024

Фабрика дизайна 3.0

27 июня 2024

Mental Health AI Hackathon

28 июня 2024

ARCHI.Tech от ВТБ

28 июня 2024

Премия «Хакатоны России»

30 июня 2024

Archpoint Concept Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ