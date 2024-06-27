Приложение Rutube восстановили в App Store

Rutube сообщил о возобновлении доступности своего приложения для загрузки в App Store. Оно пропало из магазина 18 июня — еще в 2022 году Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ.

Apple восстановила видимость приложения Rutube в магазине App Store. О возобновлении доступности приложения для загрузки сообщил Rutube.

Приложение Rutube пропало из магазина App Store 18 июня. В видеохостинге тогда заявили, что решают вопрос.

В 2022 году Apple потребовала от Rutube удалить ролики российских государственных СМИ в приложении для iOS, а также сделать его доступным для загрузки только пользователям из России.

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