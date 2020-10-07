Резидент Южного IT-парка получил грант от ФСИ

Сервис дистанционной печати «ПринтА4», резидент Южного IT-парка, стал одним из победителей конкурса программы «УМНИК» и получил грант в 500 тыс. рублей на развитие проекта.

По словам создателей сервиса, «ПринтА4» позволяет загружать документы в облако и дистанционно отправлять их на печать с любого принтера, подключенного к сети. Некоторые устройства находятся в помещениях партнеров — кафе и ресторанах.

С помощью трекера акселератора Южного IT-парка основатели сервиса подали заявку на конкурс «УМНИК — Цифровая Россия» для молодых ученых и предпринимателей, которые развивают технологии в сфере цифровой экономики. Проект попал в финал, а команда получила грант от ФСИ.

Благодарен Южному IT-парку за то, что помогли наработать базу публичных выступлений. Именно групповые трекинги позволяют вычленить необходимую информацию и убрать все ненужное из презентации. В планах реализации гранта: доработка технической части системы PLCP (Public Location Cloud Printing) и масштабирование проекта. Ярослав Таранов, сооснователь сервиса «ПринтА4»

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