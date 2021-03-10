Начался прием заявок в новый набор Privacy Accelerator

Privacy Accelerator начинает второй набор проектов в сфере прайваси и доступа к информации. Подать заявку можно до 22 марта 2021 года включительно.

Privacy Accelerator — это онлайн-программа интенсивного развития проектов в области анонимности, приватности, доступа к информации и свободы слова, а также legaltech. Он организован командой РосКомСвободы и поддерживается такими компаниями, как Хабр, Qrator Labs и ProtonMail.

Акселератор ищет проекты на разных стадиях развития, предназначенные как для некоммерческого использования, так и имеющие бизнес-потенциал. Цель Privacy Accelerator — увеличение количества надежных проектов, обеспечивающих цифровые права граждан и их личную безопасность.

Для наиболее результативного участия в акселераторе прошедшие отбор должны будут выделить не менее 20 часов в неделю. Это время будет занято онлайн-встречами с менторами, тренингами, вебинарами и воркшопами. Также нужно самостоятельно выполнять задания наставников и заниматься разработкой продукта.

Фото: РосКомСвобода

В качестве менторов и наставников привлекаются ведущие специалисты в области разработки, маркетинга, развития НКО и бизнеса, в т.ч. международного, юристы по цифровым правам, аналитики данных и пр. Их опыт и компетенции позволят оценить потенциал проекта, определить его целевую аудиторию и найти первых последователей, выстроить бизнес-процессы, ускорив таким образом рост, и помочь избежать серьезных ошибок при запуске.

Все взаимодействие и коммуникации в рамках программы проходят в режиме онлайн, что не исключает активного нетворкинга, обмена идеями и завязывания партнерских отношений. Приветствуется совместная работа и коллаборация для продвижения хороших идей.

Программа длится три месяца, участие в ней бесплатное. Старт намечен на 1 апреля 2021 года.

Подать заявку можно до 22 марта 2020 года включительно. Все проекты проходят конкурсный отбор.

Также можно поучаствовать в хакатоне DemHack, который предваряет акселератор. Успешные проекты хакатона будут приглашены в программу акселерации.