Доля частных инвесторов в торгах акциями на Мосбирже превысила 80%

Число физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам ноября 2022 года составило 22,6 млн, они открыли почти 38 млн счетов, говорится в сообщении торговой площадки.

Доля частных инвесторов в торгах акциями в ноябре составила 80,2% — это рекорд по присутствию физлиц на торгах. Так, в объеме торгов облигациями их доля составила 24,3%, на спот-рынке валюты — 28,9%, на срочном рынке — 68,4%.

В ноябре сделки на фондовом рынке проводили 2,1 млн человек.

Регионы-лидеры по числу физлиц с брокерскими счетами на бирже:

Москва (2,1 млн), Московская область (1,3 млн), Санкт-Петербург (0,99 млн), Краснодарский край (0,81 млн), Башкортостан (0,76 млн), Свердловская область (0,74 млн), Татарстан (0,70 млн), Ростовская область (0,63 млн), Челябинская область (0,58 млн), Самарская область (0,54 млн).

В ноябре самыми популярными бумагами у частных инвесторов стали акции «Газпрома» (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), «Яндекса» (5,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%), акции «Роснефти» (5%), МТС (4,1%) и «НОВАТЭКа» (4%).

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