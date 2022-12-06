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Доля частных инвесторов в торгах акциями на Мосбирже превысила 80%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Число физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам ноября 2022 года составило 22,6 млн, они открыли почти 38 млн счетов, говорится в сообщении торговой площадки.

Доля частных инвесторов в торгах акциями на Мосбирже превысила 80%

Доля частных инвесторов в торгах акциями в ноябре составила 80,2% — это рекорд по присутствию физлиц на торгах. Так, в объеме торгов облигациями их доля составила 24,3%, на спот-рынке валюты — 28,9%, на срочном рынке — 68,4%.

В ноябре сделки на фондовом рынке проводили 2,1 млн человек.

Регионы-лидеры по числу физлиц с брокерскими счетами на бирже:

  1. Москва (2,1 млн),
  2. Московская область (1,3 млн),
  3. Санкт-Петербург (0,99 млн),
  4. Краснодарский край (0,81 млн),
  5. Башкортостан (0,76 млн),
  6. Свердловская область (0,74 млн),
  7. Татарстан (0,70 млн),
  8. Ростовская область (0,63 млн),
  9. Челябинская область (0,58 млн),
  10. Самарская область (0,54 млн).

В ноябре самыми популярными бумагами у частных инвесторов стали акции «Газпрома» (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), «Яндекса» (5,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%), акции «Роснефти» (5%), МТС (4,1%) и «НОВАТЭКа» (4%).

Фото на обложке: Unsplash

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