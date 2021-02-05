Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по интеллектуальному волонтерству

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

19 февраля пройдет бесплатная онлайн-конференция Pro Bono Conf, посвященная интеллектуальной помощи некоммерческим организациям. Среди спикеров — представители НКО и бизнеса, а также волонтеры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по интеллектуальному волонтерству

Участников ждут четыре тематических потока: «Волонтеры», «НКО», «Бизнес» и «Синергия».

Эксперты обсудят:

  • что такое интеллектуальное волонтерство;
  • тренды НКО в России и за рубежом;
  • как pro bono помогает решать задачи бизнеса;
  • внедрение интеллектуального волонтерства в корпоративную культуру и другое.

Среди спикеров:

  • Ольга Лучина, управляющая по устойчивому развитию и волонтерским программам Philip Morris International;
  • Мария Медведева, руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Johnson & Johnson;
  • Инга Трофимова, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности SAP, и другие специалисты.
Pro bono — это про развитие людей и про поиск нового смысла. Таким образом компания заботится о своих сотрудниках и открывает им возможности для роста и самореализации вовне. На мой взгляд, это серьезный шаг в сторону развития социальной ответственности.
Антон Степаненко, основатель платформы социальных измнений todogood

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: JpegPhotographer / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Помощь профессионала: как стать pro bono волонтером

ВОЗМОЖНОСТИ

05 февраля 2021

Хакатон в сфере благотворительности Charity boost

05 февраля 2021

Преакселератор "Б8" от фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия)

07 февраля 2021

Московский Акселератор в сфере EngineeringTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма