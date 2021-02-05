19 февраля пройдет бесплатная онлайн-конференция Pro Bono Conf, посвященная интеллектуальной помощи некоммерческим организациям. Среди спикеров — представители НКО и бизнеса, а также волонтеры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по интеллектуальному волонтерству