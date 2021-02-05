Открыта регистрация на онлайн-конференцию по интеллектуальному волонтерству

Евгения Хрисанфова
19 февраля пройдет бесплатная онлайн-конференция Pro Bono Conf, посвященная интеллектуальной помощи некоммерческим организациям. Среди спикеров — представители НКО и бизнеса, а также волонтеры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Открыта регистрация на онлайн-конференцию по интеллектуальному волонтерствуЕвгения Хрисанфова
Участников ждут четыре тематических потока: «Волонтеры», «НКО», «Бизнес» и «Синергия».
Эксперты обсудят:
- что такое интеллектуальное волонтерство;
- тренды НКО в России и за рубежом;
- как pro bono помогает решать задачи бизнеса;
- внедрение интеллектуального волонтерства в корпоративную культуру и другое.
Среди спикеров:
- Ольга Лучина, управляющая по устойчивому развитию и волонтерским программам Philip Morris International;
- Мария Медведева, руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Johnson & Johnson;
- Инга Трофимова, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности SAP, и другие специалисты.
Pro bono — это про развитие людей и про поиск нового смысла. Таким образом компания заботится о своих сотрудниках и открывает им возможности для роста и самореализации вовне. На мой взгляд, это серьезный шаг в сторону развития социальной ответственности.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: JpegPhotographer / Shutterstock
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