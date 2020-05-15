Помощь профессионала: как стать pro bono волонтером

В России есть несколько организаций, которые помогают НКО и бизнесу найти друг друга. Что такое интеллектуальное волонтерство и как стать одним из его участников, рассказывает Альбина Ермолкевич — методолог платформы todogood , которая с 2016 года позволяет профессионалам решать задачи социального сектора.

Когда люди говорят о волонтерстве, часто подразумевают добровольную помощь кому-либо в виде труда, не требующего специальной подготовки или квалификации. Но есть еще одна форма поддержки — это pro bono активности, или интеллектуальное волонтерство. Оно заключается в том, что специалисты делятся с НКО своими знаниями.

О pro bono и почему оно интересно бизнесу

НКО — это такой тип объединений, где задач много, но не всегда хватает сил и денег на привлечение нужных специалистов. Например, юристов, маркетологов, специалистов PR и HR-сфер, профессионалов фандрайзинга и проектного консалтинга. С другой стороны, многие состоявшиеся в своем деле эксперты этих направлений хотят и могут помогать.

Интеллектуальное волонтерство — это помощь кому-либо своими знаниями и навыками. Например, маркетолог крупной компании может помочь благотворительному фонду разработать стратегию продвижения и закрыть конкретную потребность НКО. Форма такой активности давно известна и практикуется в Европе и США.

Например, на своей основной работе в «Росатоме» я занимаюсь проектированием образовательных программ. Четыре года назад приняла участие в хакатоне, который организовала платформа todogood. Нужно было придумать фандрайзинговую стратегию для благотворительного проекта.



Спустя некоторое время вновь приняла участие в команде платформы, но уже в качестве тим-лида — человека, который курирует решение кейса для НКО на протяжении всей работы над ним. Сейчас я разрабатываю образовательные тренинги для Проектной школы платформы.

Когда меня спрашивают, зачем мне, представителю бизнеса, нужна эта дополнительная активность — отвечаю, что она дает возможность раскрыть свои профессиональные таланты в новых аспектах. Работая на благотворительных проектах, сотрудник любой организации растет и в личном плане, и в профессиональном.

Ещё интеллектуальное волонтерство — это хороший вариант тимбилдинга для команд из бизнеса, возможность провести оценку коллектива и прокачать недостающие навыки у сотрудников.

Приведу пример подобного сотрудничества с волонтерами из Johnson&Johnson, которые занимались разработкой коммуникационной стратегии для фонда «Орби». По словам Юлии Марковой, управляющего директора сектора медицинских изделий и оборудования Johnson & Johnson по России и СНГ, участие в проекте позволило решить ряд HR-задач по мотивации персонала к работе в коллективе и созданию диверсифицированных команд, объединяющихся для помощи сторонней организации.

Кто занимается интеллектуальным волонтерством

В России направление pro bono пока только развивается. Как показывает практика нашей Проектной школы, интеллектуальное волонтерство интересно не только НКО, но и отечественному бизнесу. Например, в первом потоке школы, которая представляет двухмесячный курс сессий по решению реальных задач НКО, участвуют команды из таких компаний, как «Яндекс», ВТБ и IBM.

Помимо нашей существуют и другие площадки. Например, Pro Charity и «IT-волонтер». Pro Charity создана фондом «Друзья» в партнерстве с Mastercard. НКО регистрируются на платформе и получают помощь в сферах IT, дизайна, маркетинга, фандрайзинга, стратегического консалтинга от индивидуальных волонтеров.

Платформа «IT-волонтер» — часть проекта «Теплицы социальных технологий». Здесь некоммерческие организации могут найти IT-специалистов для решения своих задач. На кейс НКО может откликнуться любой из зарегистрированных волонтеров. Потом благотворительная организация выбирает исполнителя, который по итогу работы получает отзыв, формирующий специальный рейтинг.

Что касается todogood, то здесь акцент делается на командной работе волонтеров. Платформа проводит отбор задач НКО, затем собирает команду волонтеров в несколько этапов с заполнением анкет и собеседований, а затем стартует решение кейсов. Помощь для НКО бывает при поддержке грантов или платформа берет инфраструктурный взнос.

В последние годы интерес к pro bono проявляют и сами компании. Но здесь возникают организационные трудности: нет выстроенных коммуникаций между корпорациями и НКО. Также внутри самих компаний необходимо организовывать некую внутреннюю инфраструктуру для реализации идеи. Поэтому платформы пока что остаются более удобным вариантом для бизнеса и для тех, кому нужна помощь.

Как стать интеллектуальным волонтером

Тем, кто хочет стать интеллектуальным волонтером, я бы посоветовала сделать эти несколько шагов:

Определить сколько часов в неделю и в течение какого времени есть возможность заниматься pro bono. Понять, какие компетенции вы хотите задействовать в pro bono проектах и после. Понять, какую роль готовы на себя взять по итогам шагов 1 и 2. Нагрузка в проектах может различаться. Например, у нас есть волонтеры, тим-лиды (те, кто курируют работу команды), менторы (наставники для тим-лидов) и эксперты (поддерживают команду экспертными мнениями при необходимости). Составить резюме и подготовиться к собеседованию для отбора в pro bono проект, если площадка подразумевает отбор кандидата. Найти pro bono проект на сайте, оставить заявку. На встрече с рекрутером платформы рассказать о своей мотивации, компетенциях и о том, сколько времени у вас есть, чтобы вам помогли подобрать именно тот проект, который подойдет больше всего.

Отмечу, что в среднем pro bono волонтеры тратят на разработку проекта порядка 5–8 часов в неделю в свободное от работы время.

Мы видим, что интерес к pro bono растет, что это направление перспективно. Оно созвучно с идеей, что человеку для решения проблемы часто нужна не рыба, а удочка. Pro bono — это и есть такой инструмент.

Специалист помогает НКО знаниями и получает ценный профессиональный, карьерный багаж. По итогам работы платформы за прошлый год, наше комьюнити выросло на 49% по сравнению с тем, что было ранее. А число НКО, повторно обратившихся за помощью, составляет порядка 30%.

Сейчас количество pro bono волонтеров, работающих с платформой, насчитывает более 1200 человек. С 2016 года командам удалось реализовать более 100 проектов для 80 НКО, социальных предпринимателей и бюджетных учреждений.





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