Ozon, «Окей» и «Русагро» столкнулись с проблемами на бирже Казахстана

Акции российских компаний Ozon, «Окей» и «Русагро», которые получили листинг на Астанинской международной бирже в марте-июле 2023 года, так и не начали торговаться на площадке. Они не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов, узнали «Ведомости».

Маркетмейкеры – это профессиональные участники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов фининструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Они нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, сказал инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин.

Проблемы российских компаний с поиском маркетмейкеров на бирже связаны с тем, что в Казахстане не так много участников торгов, которые могут поддерживать ликвидность в нужном объеме, говорит руководитель управления корпоративных финансов «Финама» Алексей Курасов.

Глава департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров считает, что все профучасники в республике очень малы и не дадут нужной ликвидности рынку. Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в июле почти достиг 55 млрд в долларовом эквиваленте (примерно 5 трлн рублей), на «СПБ бирже» – 3,5 млрд, а на AIX – всего 24,5 млн.

Американские депозитарные акции Ozon должны были торговаться c 31 июля на AIX. Компания не планировала выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на бирже — на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS.

Листинг на бирже Астаны мог повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже.

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