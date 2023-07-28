Акции Ozon начнут торговаться на бирже в Астане

Американские депозитарные акции Ozon c 31 июля начнут торговаться на Международной бирже Астаны (AIX). Об сообщила пресс-служба компании 28 июля.
Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX — на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS.
Листинг на бирже Астаны позволит повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже, говорится в сообщении.
Торги акциями Ozon на Мосбирже продолжатся в обычном режиме.
- В последнее время Ozon активно наращивает свою логистическую инфраструктуру в Казахстане. В начале 2023 года компания открыла свой первый фулфилмент-центр в Казахстане, расположенный в Астане. Общая площадь объекта составляет 10 тыс. кв. м., и он вмещает до 700 тыс. различных товаров в любых категориях.
- Позднее Ozon открыл второй логистический центр в Казахстане, на этот раз в Алматы. Мощности этого центра хватает для обработки до 80 тыс. заказов в сутки, и он вмещает более 700 тыс. товаров.
- В июле Ozon начал строительство своего крупнейшего логистического комплекса в Казахстане. Его площадь составит 42 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в строительство нового комплекса составит 15 млрд тенге.
Фото на обложке: Ozon
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