У российских поставщиков электроники возникли проблемы с некоторыми иностранными банками

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику для юрлиц из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Тенденция наблюдается после введения десятого пакета санкций США, который предусматривает возможность введения ограничительных мер в отношении банков, сотрудничающих с РФ. Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.
Собеседник издания заявил, что теперь местным компаниям придется ввозить компоненты для произвосдтва электроники под «альтернативными» кодами ТН ВЭД. Кроме того, техника может поставляться в сборе.
Другой источник «Ъ» сообщил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телеком-оборудования последнего поколения, а также СХД и серверов. В ЦБ пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости».
Фото на обложке: Unsplash
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