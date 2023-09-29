«Яндекс» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные кошельки

«Яндекс банк» обсуждает с ЦБ России возможность начисления процентов на электронные кошельки, которая сейчас законодательно запрещена. Регулятор готов обсуждать эту идею с участниками рынка, пишут «Ведомости».

Электронный кошелек задумывался как инструмент для мгновенных платежей, поэтому его трансформация в продукт сбережения средств требует дополнительного обоснования, добавили там.

В «Яндекс банке» сообщили, что электронные кошельки сильно отличаются от природы банковского счета или вклада. В том числе и за счет небольшого остатка на таком кошельке. Например, в «Яндекс банке» около 80% счетов имеют остаток менее 100 тыс. рублей.

Проблема также в том, что средства на электронных кошельках, в отличие от традиционных банковских вкладов, не страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Поэтому есть риск, что кто-то начнет открывать квази-вклады, не застрахованные в АСВ, и «пылесосить» деньги, ответил директор по взаимодействию с госорганами банка Ивана Семагина.

По данным ЦБ на 1 сентября 2023 года, в России зарегистрирован 61 оператор по переводу электронных денежных средств. Среди них «ЮМани», «Киви банк», «Яндекс банк», «Озон банк», «Тинькофф банк», НКО «Расчетные Решения» и другие компании.

24 июля был опубликован подписанный президентом закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», легализующий еще одну форму отечественной валюты наряду с наличной и безналичной — цифрового рубля.

Новый закон вступил в силу первого августа 2023 года. Его подписание выводит цифровой рубль с периферии правового поля и делает его полноправным «участником рынка» наряду с бумажными и безналичными деньгами.

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