Что поменяет новый закон о цифровом рубле?

Павел Патрикеев, практикующий юрист в сфере IT, CEO и сооснователь юридического сервиса «Патрикеев и партнеры» , разбирает свежепринятый закон о введении цифрового рубля.

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24 июля был опубликован подписанный Президентом закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», легализующий еще одну форму отечественной валюты наряду с наличной и безналичной — цифрового рубля.

Что изменится с принятием нового закона?

Новый закон вступил в силу первого августа 2023 года. Его подписание выводит цифровой рубль с периферии правового поля и делает его полноправным «участником рынка» наряду с бумажными и безналичными деньгами.

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Узаконена терминология

Написан документ довольно дотошно, и готовился он долго. От первых новостей о национальной «блокчейн-валюте» до ввода ЦР в правовое поле прошло семь лет. Утверждение несколько раз откладывали из-за доработок.

В частности, Государственная дума рассматривала законопроект с декабря 2021 года и только в третьем чтении закрепила в правовом поле понятие «платформа и пользователь цифрового рубля», «цифровой кошелек»…

Определены цели и обновлены смежные законы

Текст огромный, больше 60 страниц, и вносит правки в более десятка федеральных законов: «О банках и банковской деятельности», «О таможенном регулировании в Российской Федерации, «Об исполнительном производстве». Последнее, кстати, означает, что на цифровые рубли может быть обращено взыскание, а платформа заблокирует кошелек по решению суда.

Новый 340-ФЗ определяет, что цифровой рубль будут использовать прежде всего для начисления платежей в электронной форме (для этого и создавалась законодательная база). При этом каких-то отдельных отчетов за платежи с помощью цифрового рубля не предполагается.

Документ оговаривает, как ЦБ России и налоговые органы будут обмениваться информацией об операциях, которые совершаются с помощью цифрового кошелька. Комплексным законом регулируется и то, как цифровым рублем можно будет платить налоги.

Как будет работать цифровой рубль?

Использование ЦР не сильно отличается от операций с безналом. Достаточно будет через мобильное приложение открыть цифровой кошелек — так же, как сейчас в приложении мы открываем счет или вклад — и дальше направлять поручения на зачисление. Например, «конвертировать» тысячу рублей со счета в цифровые тысячу рублей.

С электронного кошелька банка цифровые рубли уйдут на кошелек клиента и одновременно аналогичная сумма спишется с его безналичного счета.

Расплачиваться за товары или услуги можно с помощью куар-кода. А вот взять кредит в цифровых рублях нельзя, и проценты на цифровой рубль коммерческие банки не начислят.

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Доступ к кошельку клиент может получить в банковском приложении, связанном с платформой Центробанка. По заверениям ЦБ, в перспективе реализуют способ расчета без связи цифровых кошельков с интернетом. По поводу последнего возникают вопросы — непонятно, какие меры противодействия похищения денежных средств с офлайн-кошелька будут внедрены.

Кроме того, Банк России планирует использовать цифровую валюту для расчетов между юридическими лицами, в том числе с бюджетными организациями и госкомпаниями. Возможно также применение ЦР при международных торговых отношениях.

Учитывая высокую антикоррупционную ценность, вероятно начисление социальных выплат бюджетникам, а также зарплат госслужащим на электронные кошельки, но пока я не нашел официального подтверждения. Возможно заключение государственных смарт-контрактов.

Можно представить гипотетический сценарий: 20 млн цифровых рублей на блокчейне за детский сад подрядчик получит только после сдачи объекта. Такая автоматизация минимизирует коррупционный фактор потенциально, так как решение о распределении зависит не от живого человека, а от алгоритма.

Когда можно расплачиваться ЦР в России?

Чиновники Центробанка сообщают, что физлица смогут использовать национальную цифровую валюту в 2025 году. Но уже до конца этого года обещают, что у служащих банков и финансовых структур будет тестовый доступ к простым операциям:

Завести цифровой кошелек в банковское приложение; Пополнить его и сделать перевод; Расплатиться по QR-коду за товар или услугу.

Насколько ЦР хорошо защищен?

Инфраструктурно платформа, скорее всего, хорошо защищена: она тестируется с 2021 года, и к ее испытаниям подключены ведущие банки страны. Перенимается опыт из традиционного банкинга: есть обычная модель остановки подозрительных транзакций, то есть механизмы автоматического выявления мошеннических переводов.

Более того, операции с цифровым рублем будут проверяться на предмет легализации теневых доходов. На сегодня практических сведений немного, так как многие технические данные пока не разглашаются.

Цифровой рубль смогут украсть?

Да, смогут. В этой части он ничем от безнала не отличается. Социальная инженерия, убеждение перевести куда-то деньги в ходе телефонного мошенничества — все эти риски сохраняются. Потенциально может существовать и вероятность взлома платформы или электронных кошельков, но здесь они, по заявлениям разработчиков, ниже, так как безопасность обеспечивается централизованно и техническим мощностями ЦБ.

Резюмирую

Когда программную и аппаратную инфраструктуру отладят, расчеты цифровым рублем потенциально могут сэкономить бизнесу время и деньги. Оптимизм внушает и клиентоориентированная позиция Центробанка: «Важно, чтобы цифровыми рублями было комфортно пользоваться, клиентский путь был удобен и понятен».

Государство употребило довольно много сил для создания этого инструмента, подготовив значительный правовой фундамент для внедрения. Насколько же он будет полезен и применим, — покажет только практика.

Иллюстрации предоставлены автором