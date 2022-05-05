Производство российских процессоров «Байкал» могут приостановить из-за британских санкций

Отечественные производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал» попали в санкционный список Великобритании. «Байкал» использует архитектуру британской ARM, лицензия на нее есть только на часть процессоров.

На ARM также работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие.

Санкции предполагают заморозку активов и ограничения работы с контрагентами.

«Новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится», — сообщил «Коммерсанту» руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин.

У «Байкала» есть проектировочные и производственные лицензии на все процессоры вплоть до Baikal S. Однако на новые процессоры, которые сейчас в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии, сообщил источник «Ъ».

Без производственной лицензии с компанией не будут работать фабрики, объяснил другой собеседник. Таким образом «Байкал Электроникс» не сможет выпускать новые процессоры на фабриках UMC, Global Foundries и TSMC.

Какие есть варианты: источники издания сообщают, что производителям процессоров придется или искать фабрику, которая нарушит патентное право ARM, или переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры — RISK V, MIPS, VLIW. Для последнего варианта придется перепроектировать весь процессор, что займет два-три года и потребует вложений до 1 млрд рублей.

Российские производители процессоров не прокомментировали изданию ситуацию.

Фото на обложке: Unsplash