С начала 2023 года в России продали электросамокатов на на 575 млн рублей

В январе-марте 2023 года в России было продано 24,5 тыс. электросамокатов на 575 млн рублей. Это на 43% больше, чем за тот же квартал в 2022 году. В тройке лидеров — Kugoo, Hiper, Ninebot.
Технические характеристики, безопасность и долговечность электросамокатов продолжают развиваться. С начала года 85% продаж в категории электротранспорта пришлось на самокаты, 10% заняли электровелосипеды, еще 5% — гироскутеры и моноколеса, сообщил «Коммерсанту» менеджер товарной категории группы «М.Видео-Эльдорадо» Павел Земсков.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что спрос на электросамокаты может начать снижаться уже в этом сезоне из-за введения ПДД для владельцев самокатов, после того как они начнут получать первые штрафы.
- В конце марта стартовал сезон проката электросамокатов. За месяц траты россиян на аренду превысили 1,7 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.
- Россияне чаще всего арендуют электросамокаты для недолгих поездок по делам, чем для развлекательных прогулок. По данным кикшеринговых сервисов, поездка длится в среднем 15-20 минут, а доля прогулочных поездок снизилась.
Фото на обложке: Akaberka /
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