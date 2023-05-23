В январе-марте 2023 года в России было продано 24,5 тыс. электросамокатов на 575 млн рублей. Это на 43% больше, чем за тот же квартал в 2022 году. В тройке лидеров — Kugoo, Hiper, Ninebot.

С начала 2023 года в России продали электросамокатов на на 575 млн рублей