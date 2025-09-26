Продавший стартап Яндексу Кирилл Ларин создал новый проект

Кирилл Ларин, продавший прошлым летом Яндексу платформу «еКредит», вернулся на рынок с новым проектом — Appruvo. Компания стала первым в России автолизинговым сервисом для физических лиц со сложной кредитной историей. Сервис делает ставку на автомобили с пробегом старше 7 лет, AI-скоринг и собственное финансирование сделок.

Первый опыт subprime-лизинга в России

Appruvo работает не как агрегатор, а как независимый лизинговый оператор. Платформа сама финансирует сделки и привлекает к ним других лизинговых игроков и корпоративных кредиторов. Из бета-теста, длившегося 7 месяцев, компания вышла с пулом из 50 дилеров и 80 выданных автомобилей. До конца 2026 года планируется заключить 11 тыс. сделок.

Заемщиков проверяет AI

Ключевым компонентом системы стал AI-скоринг — разработка команды, на которую уже регистрируется патент. По словам Кирилла Ларина, алгоритм оценивает кредитную историю, банковские выписки и данные интервью с клиентом. Это позволяет отличать действительно рискованных заёмщиков от тех, кто страдает от «мелких ошибок прошлого» — просрочек на пару лет или забытых долгов на 25 рублей.

Appruvo меняет финансовую модель

Обычно на рынке автокредитования и лизинга схема устроена так: банк или лизинговая компания платит автосалону комиссию за возможность оформить сделку на его площадке. То есть дилеры получают бонусы за то, что привели клиента.

Appruvo действует по-другому. Теперь платит сам автосалон — за то, что Appruvo профинансировал сделку. Дилер вносит разовый платёж в 1000 рублей и дополнительно отдает 4% от суммы финансирования за каждую сделку. Это резко выделяет сервис среди банков и классических лизинговых структур.

В сделку инвестируют три стороны

Схема сделок построена по принципу синдицирования. В каждую покупку автомобиля инвестируют Appruvo, лизинговая компания и внешние кредиторы, включая МФО или банки. При этом ставка регулируется внутри платформы, что позволяет избежать драконовских условий микрофинансовых организаций.

Цифровая инфраструктура

Appruvo построен как платформа с микросервисной архитектурой. Он интегрирован с DaData (сервис, в котором можно узнать информацию о компании), бюро кредитных историй, биллинговыми и коллекторскими сервисами. Для продавцов реализован единый кабинет управления заявками и сделками. Для клиентов — мини-приложение в Telegram с функциями оплаты и отслеживания статуса договора.

Международный опыт в российском формате

Кирилл Ларин отметил, что сервис Appruvo основан на международной практике subprime lending, давно распространённой в крупных странах. Он подчеркнул, что команда не изобретала велосипед, а стала первой, кто адаптировал этот опыт к российским финансовым и юридическим реалиям.

Контекст

По данным разработчиков, в 2024–2025 годах половина россиян, планировавших купить автомобиль с пробегом, получили отказ банков в кредитовании. Appruvo намерен занять эту нишу: с одной стороны — защитить клиентов от чрезмерных ставок, с другой — дать рынку новый инструмент роста. Для Кирилла Ларина этот проект становится продолжением истории «еКредит», но уже с более узкой и рискованной аудиторией.

