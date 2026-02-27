Сооснователь xAI Тоби Полен покинул компанию — за три года стартап Илона Маска потерял уже 7 из 12 соучредителей
Илон Маск поблагодарил Полена «за вклад в развитие xAI»
Сооснователь стартапа xAI Тоби Полен объявил об уходе. Он стал седьмым из 12 основателей, покинувших компанию Илона Маска менее чем за три года с момента запуска в 2023 году. Кадровые изменения начались на фоне слияния xAI со SpaceX и последующей реорганизации компании.
Илон Маск поблагодарил Тоби Полена за работу
Об уходе из стартапа Илона Маска Тоби Полен сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
«Сегодня был мой последний день в xAI», — написал Тоби Полен в X.
Он добавил, что планирует больше спать и «подумать о том, чем хочет заняться дальше», а также поблагодарил Илона Маска «за возможность стать частью команды».
Илон Маск ответил на этот пост, поблагодарив Тоби Полена «за вклад в развитие xAI и за то, что помог довести компанию до текущего уровня».
Тоби Полен возглавлял подразделение Macrohard — направление по разработке софта на базе ИИ-агентов.
За три года xAI покинули семь из двенадцати сооснователей
Ранее в феврале 2026 года об уходе сообщили сооснователи xAI Джимми Ба и Тони Ву. В 2024 году компанию покинули Кайл Косич, Игорь Бабушкин и Кристиан Сегеди. Ещё один сооснователь, Грег Янг, в прошлом месяце сообщил, что отойдёт от своей роли после диагностирования болезни Лайма.
Как сообщает Reuters, публичных конфликтов при увольнении не было — Джимми Ба и Тони Ву поблагодарили команду xAI.
В то же время Financial Times связывает отставку Джимми Ба с растущей напряжённостью внутри технической команды. Сообщается, что Илон Маск требовал быстро улучшать производительность моделей, чтобы xAI могла эффективнее конкурировать с OpenAI и Anthropic.
Слияние xAI и SpaceX приведёт к крупнейшему IPO в истории
Ранее Илон Маск объявил о слиянии xAI со SpaceX. Сделка предполагает создание объединённой структуры стоимостью $1,25 трлн и проведение крупнейшего IPO в истории.
Главной причиной консолидации называют потребность стартапа в капитале. По данным источников Bloomberg, xAI расходует денежные средства со скоростью около $1 млрд в месяц.
В сентябре 2025 года xAI привлекла $200 млрд, а в декабре SpaceX планировала размещение акций на сумму около $800 млрд. Если объединение состоится, компания станет крупнейшей в мире частной технологической корпорацией по оценке, приближающейся к триллиону долларов.
xAI будет разделена на четыре ключевые команды
Как пишет The Wall Street Journal, в ходе реорганизации после слияния xAI будет разделена на четыре блока:
- Первый займётся доработкой чат-бота Grok, встроенного в соцсеть X.
- Второй сосредоточится на ИИ-инструментах для написания и оптимизации кода.
- Третий будет развивать технологии синтеза изображений.
- Четвёртый — Macrohard — будет связан с созданием ИИ-систем, способных моделировать работу программных продуктов и цифровых экосистем.
По информации издания, Илон Маск заявил на внутренней встрече, что часть специалистов «лучше подходили для ранней стадии» развития компании, а новая структура должна повысить эффективность xAI.
