xAI Илона Маска покинули ещё два соучредителя в 2026 году

Соучредители xAI Тони Ву и Джимми Ба покинули компанию Илона Маска, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения в их социальных сетях. Причинами для увольнения могли стать высокие требования к команде из-за конкуренции с другими разработчиками ИИ-моделей, а также объединение с SpaceX . С момента основания ИИ-стартапа в 2023 году из компании ушли шесть сооснователей.

Сооснователи xAI проработали в компании менее трёх лет

Тони Ву и Джимми Ба объявили о своём решении подать в отставку в своих социальных сетях. Они основали компанию по разработке решений в области искусственного интеллекта xAI вместе с Илоном Маском в 2023 году. Публичного конфликта не было: в сообщениях в социальных сетях об отставке оба поблагодарили команду xAI.

Ранее стартап xAI уже покинули четыре соучредителя: Кайл Косич, Кристиан Сегеди, Игорь Бабушкин и Грег Янг. Формально никто из них не сообщал о конфликтах с Маском.

Причиной отставки могло стать слияние xAI с компанией SpaceX

Отставка Джимми Ба, по данным Financial Times, связана с растущей напряженностью внутри технической команды. Маск требовал быстро улучшать производительность моделей, чтобы xAI могла эффективнее конкурировать с OpenAI и Anthropic. Ба и его коллеги сталкивались с необходимостью постоянно повышать качество и скорость работы ИИ-моделей, например, Grok.

Отставки совпали по времени с объявлением о приобретении xAI компанией SpaceX. Сделка предполагает создание объединенной структуры стоимостью 1,25 триллиона долларов проведением IPO уже в текущем году. Средства планируется направить на реализацию новых проектов, включая размещение дата-центров в космосе.

Сильный бренд и приток инвестиций могут помочь xAI пережить кризис

Эксперты отмечают: потеря половины основателей — это серьёзный сигнал для стартапа, особенно на фоне подготовки к публичному размещению после интеграции со SpaceX. Уход опытных специалистов может замедлить темпы работ и усложнить достижение поставленных целей. Однако сильный бренд Маска и продолжающийся приток инвестиций в ИИ-сектор пока смягчают негативные ожидания.

Илон Маск традиционно делает ставку на привлечение талантов и агрессивное развитие технологий. Успех дальнейших инициатив будет зависеть от способности быстро компенсировать ушедших профессионалов и сохранить фокус на инновациях несмотря на внутренние изменения.

Контекст

Объединение компаний SpaceX и xAI сделали Илона Маска первым человеком более $800 млрд. Предприниматель приближается к званию первого триллионера в истории, а также является самым богатым человеком на планете, обгоняя второго самого состоятельного человека мира — Ларри Пейджа, сооснователя Google — на $578 млрд.

Компания SpaceX Илона Маска, с которой недавно объединилась xAI, может провести первичное публичное размещение акций летом 2026 года. Это может привлечь до $50 млрд инвестиций при оценке бизнеса в $1,5 трлн. Если всё пройдет успешно, IPO SpaceX может стать крупнейшим в истории по объему привлеченных средств.