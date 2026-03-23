Продажи новостроек в России упали на 35%: рынок вернулся к уровню начала 2025 года

В феврале 2026 года продажи жилья в новостройках более чем на треть снизились в большинстве регионов России, согласно аналитике журнала недвижимости «Движение.ру». Число сделок с 57,7 тыс. в январе 2026-го в феврале упало до 37,5 тыс. объектов. В отдельных регионах сокращение спроса превысило 50%.

В регионах продажи новостроек упали до 60%

В 18 крупных регионах России снижение спроса на жилье в новостройках оказалось выше среднего уровня по стране. В Москве и Санкт-Петербурге динамика также оказалась отрицательной — минус 42% и 43% соответственно.

Наиболее сильное сокращение спроса зафиксировано в ряде субъектов:

— Республика Дагестан — минус 60%;

— Краснодарский край — минус 54%;

— Астраханская область — минус 52%;

— Тульская область — минус 50%.

В Республике Татарстан и Калининградской области падение спроса на новостройки оказалось минимальным.

Продажи новостроек выросли только в одном регионе России — в Хабаровском крае. В феврале по сравнению с январём количество сделок увеличилось на 23%.

В конце 2025 года на рынке был высокий спрос из-за изменений в условиях семейной ипотеки в 2026-м

В конце 2025 года на рынке новостроек наблюдался ажиотажный спрос. Его вызвала информация о том, что условия семейной ипотеки будут изменены. Тогда спрос поддерживался ожиданием вступления в силу нововведений в феврале 2026 года. В декабре 2025-го число сделок по покупке квартиры достигло 88,3 тыс.

В январе 2026-го число сделок составило 57,7 тыс., а в феврале 2026-го количество сделок — уже 37,5 тыс. Этот показатель сопоставим с началом прошлого года: тогда среднемесячный объём продаж держался на уровне около 41 тыс. сделок.

Контекст

1 февраля 2026 года условия семейной ипотеки ужесточились : теперь на одну семью можно брать только один подобный льготный кредит, а также супруги должны быть созаёмщиками. Из-за изменений условий крупные российские банки начали временно приостанавливать выдачу кредитов по программе семейной ипотеки. В частности, Россельхозбанк остановил приём заявок, а Т-Банк приостановил выдачу на срок до полутора недель для технической подготовки.

Дополнительно власти рассматривают корректировку параметров программы: обсуждается возможность дифференцированной ставки в зависимости от числа детей — от 10% при одном ребёнке до 4% при трёх.