В январе-мае 2023 года продажи российского софта в потребительском сегменте оказались в 2,5-6 раз выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидерами продаж стали операционные системы «Ред ОС» и Uncom OS, пакет офисных приложений «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчёты Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon.

С начала 2023 года продажи российского софта в рознице выросли в шесть раз