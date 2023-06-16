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С начала 2023 года продажи российского софта в рознице выросли в шесть раз

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-мае 2023 года продажи российского софта в потребительском сегменте оказались в 2,5-6 раз выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидерами продаж стали операционные системы «Ред ОС» и Uncom OS, пакет офисных приложений «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчёты Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon.

С начала 2023 года продажи российского софта в рознице выросли в шесть раз

Спрос на отечественное программное обеспечение (ПО) наблюдается на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков, отметил представитель Ozon. В Wildberries указали, что в этом году спрос в основном формировался за счет антивирусов и продуктов для автоматизации предприятий.

  • С марта 2022 года цены на российское программное обеспечение (ПО) выросли на 30-50%. Пользователи связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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