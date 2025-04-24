Продажи крепкого алкоголя в Вологодской области упали на 27% из-за ограничений

В марте 2025 года розничные продажи алкоголя крепостью более 9% в Вологодской области сократились на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 153,5 тыс. декалитров. С данными участников рынка ознакомился «Коммерсантъ».

В среднем по Северо-Западному федеральному округу снижение составило 17,6%. Значительное падение продаж в Вологодской области объясняется ограничениями, которые ввели 1 марта: алкоголь теперь можно приобретать только с 12:00 до 14:00 в будние дни.

Эксперты отмечают, что часть потребителей стала закупать алкоголь впрок или перепродавать его с рук, а также приобретать спиртное навынос в заведениях общественного питания. Кроме того, жители Вологодской области начали чаще покупать алкоголь в соседних регионах, обратил внимание независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. В Ленинградской области продажи упали на 15,2%, а в Архангельской — на 16,8%, что значительно меньше, чем в Вологодской.

В Росалкогольтабакконтроле подтвердили сокращение легальных розничных продаж в Вологодской области. Небольсин прогнозирует, что тренд на снижение продаж сохранится, а компенсация спроса будет происходить за счет соседних регионов.

На третий день введения ограничений в регионе было зафиксировано сокращение продаж алкоголя в магазинах Вологодской области более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей и аналогичным днем 2024 года. По данным одной из сетей, продажи всей категории алкоголя (крепкие напитки, вино, слабоалкогольные напитки) в натуральном выражении неделей ранее были выше на 57%. В годовом выражении снижение составило 52%.

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