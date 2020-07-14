Эксперты рассказали, как потребители оценивают производителей продуктов питания

Агентство PRT Edelman Affiliate представило российскую версию ежегодного отчета Eat.Drink.Trust, в котором потребители из 13 стран рассказали, доверяют ли они производителям продуктов питания и как оценивают их.

Согласно исследованию, производители должны меняться прямо сейчас и ставить в приоритет вопросы доступности и утилизации продуктов питания.

42% опрошенных согласны с тем, что производители продуктов питания должны являться катализатором социальных изменений к лучшему;

24% опрошенных уверены, что компании в первую очередь должны удовлетворить потребительский спрос.

Только 1 из 4 опрошенных считает, что компании достаточно вовлечены в общественно-политическую жизнь;

И лишь 1 из 5 согласен с утверждением, что компании в первую очередь ориентируются на запросы аудитории, а не на получение прибыли.

Также в ходе опроса был выявлен низкий уровень доверия к отрасли. Это обусловлено прежде всего тем, что компании пищевой индустрии не производят впечатления целостных и надежных; производителям следует сфокусироваться на готовых решениях и прозрачности процессов.

Уровень доверия к производителям в пищевом секторе (45% опрошенных доверяют производителям) выше уровня недоверия почти в два раза (18%), однако индустрии следует обратить внимание на построение имиджа добросовестных и надежных компаний. Количество нейтральных отзывов – 34%.

Только 1 из 5 опрошенных считает, что компаниям следует «придерживаться заданного курса». Большинство же ожидают инновационного подхода к процессам производства и дистрибуции продуктов.

В исследовании также говорится о том, как сектор Food and Beverage (F&B) может привлечь аудиторию, ориентируясь на возраст:

Зумеры – доверчивы и открыты новому, если инновация обусловлена возникшими потребностями и соответствует их высоким ожиданиям.

Самый высокий уровень доверия – к службам доставки и брендам натуральных продуктов.

Расположены к производителям, которые вовлечены в социально-политические вопросы.

Миллениалы на 30% чаще взаимодействуют с F&B компаниями.

Готовы встать на защиту бренда, если он соответствует их собственной идентичности.

Выбирают производителей натуральных продуктов – им импонирует ответственное отношение таких компаний.

Склонны к ностальгии — доверяют брендам, которые ассоциируются с их молодостью.

Представители поколения X в своем большинстве не имеют сильной привязки к конкретным F&B брендам.

72% любят готовить, а 65% заявили, что являются единственным представителем семьи, совершающим покупки.

Бумеры склонны к традиционализму, выбирают бренды, которые ассоциируются с комфортом, известны своей компетентностью.

Меньше, чем представители других поколений, доверяют службам доставки, брендам натуральных продуктов.

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