Предприятиям общепита упростят процесс маркировки продукции

Минпромторг совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) поможет упросить систему маркировки для российского общепита, говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Ожидается, что новый функционал ПО системы маркировки позволит принимать товар и выводить его из оборота «в один клик». В министерстве отметили, что с просьбой оптимизировать процесс маркировки в ведомство обратились представители бизнес-сообщества.

В ЦРПТ рассказали, что обновленная система поможет ресторанам сократить расходы на оборудование и персонал. Разработчики вносят дополнения в приложение «Честный Знак.Бизнес», поскольку не в каждом заведении можно установить компьютер.

«...для работы с маркированной продукцией ресторанам не потребуется для каждого документа использовать электронную подпись руководителя организации. Такая возможность появится с использованием машиночитаемых доверенностей на сотрудников», - пояснил руководитель направления по работе с сегментом HoReCa в ЦРПТ Камиль Сагидов.

С 1 февраля в России стартовал эксперимент по выявлению и недопуску до продажи просроченных товаров, в частности, молочной продукции, табака и некоторого алкоголя.

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