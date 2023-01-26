В России проведут эксперимент по выявлению просроченной продукции

В России внедрят систему, которая не допустит возможности реализации просроченных продуктов. Постановлении о проведении такого эксперимента подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Тестирование системы пройдет с 1 февраля по 1 августа. В случае положительных результатов в будущем кассы начнут блокировать продажу просроченных товаров и продукции, которая была введена в оборот незаконно. Российские ритейлеры уже начали тестировать технологию, которая блокирует непригодный товар при сканировании. Первыой ее эффективность проверит розничная сеть «Магнит».
Эксперимент затронет молочную продукцию, включая детское питание, бутилированную воду и некоторые слабоалкогольные напитки. Система «Честный знак» будет фиксировать не допущенные к продаже товары.
Также будет отслеживаться табачная продукция, в том числе жевательный и нюхательный табак. Для эксперимента в том числе выбрали некоторые смеси для кальяна и электронные сигареты.
«Основная задача эксперимента — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке», — поясняется на сайте правительства.
В будущем кассовые аппараты планируется оснастить специальным ПО, которое не позволит произвести продажу не соответствующей нормам продукции.
Участие в эксперименте — добровольное. Подготовка, координация и совместная с другими ведомствами оценка результатов поручены Минпромторгу.
Фото на обложке: siamionau pavel /
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