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В России проведут эксперимент по выявлению просроченной продукции

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России внедрят систему, которая не допустит возможности реализации просроченных продуктов. Постановлении о проведении такого эксперимента подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В России проведут эксперимент по выявлению просроченной продукции

Тестирование системы пройдет с 1 февраля по 1 августа. В случае положительных результатов в будущем кассы начнут блокировать продажу просроченных товаров и продукции, которая была введена в оборот незаконно. Российские ритейлеры уже начали тестировать технологию, которая блокирует непригодный товар при сканировании. Первыой ее эффективность проверит розничная сеть «Магнит».

Эксперимент затронет молочную продукцию, включая детское питание, бутилированную воду и некоторые слабоалкогольные напитки. Система «Честный знак» будет фиксировать не допущенные к продаже товары.

Также будет отслеживаться табачная продукция, в том числе жевательный и нюхательный табак. Для эксперимента в том числе выбрали некоторые смеси для кальяна и электронные сигареты.

«Основная задача эксперимента — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке», — поясняется на сайте правительства.

В будущем кассовые аппараты планируется оснастить специальным ПО, которое не позволит произвести продажу не соответствующей нормам продукции.

Участие в эксперименте — добровольное. Подготовка, координация и совместная с другими ведомствами оценка результатов поручены Минпромторгу.

Фото на обложке: siamionau pavel / Shutterstock

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