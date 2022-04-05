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Малому и среднему бизнесу открыли сервис по сбыту продукции и поиску партнеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Предпринимателям малого и среднего бизнеса стал доступен сервис по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров. Предполагается, что он объединит производителей с заказчиками, которым необходимо подобрать себе нового партнера взамен ушедших зарубежных компаний. О запуске RB.RU сообщили в Корпорации МСП.

Малому и среднему бизнесу открыли сервис по сбыту продукции и поиску партнеров

Сервис должен помочь наладить сбыт продукции, найти новых партнеров-поставщиков для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения. Он запущен на платформе МСП.РФ и доступен по ссылке.

На платформе уже есть реестр производственных предприятий, в котором собраны данные около 9 тыс. компаний с успешным опытом поставок. Перечень будет дополняться.

Сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ — там через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тыс. рублей из 30 источников.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в настоящее время рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 млрд рублей в год.

Сообщается, что в течение месяца функционал сервиса будет расширен: производители пищевой и сельхозпродукции получат возможность видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей. Также будут доступны запросы от других производителей, которым необходимо заместить иностранных поставщиков.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Сейчас на платформе доступно 14 федеральных сервисов. Около 50 мер поддержки было интегрировано региональными властями.

Фото на обложке: Unsplash

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