75% российских компаний увеличат инвестиции в продвижение интернет-магазинов
75% российских компаний намерены увеличить свои бюджеты на онлайн-продвижение интернет-магазинов в течение ближайшего года. Это следует из опроса, который провел «Яндекс» среди 503 владельцев, руководителей и маркетологов онлайн-площадок. Результаты изучил Русбейс.
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Причем 88% представителей среднего и крупного бизнеса планируют значительно повысить свои инвестиции. Основные цели этих усилий включают привлечение новых клиентов, рост объема продаж и укрепление бренда.
Самыми распространенными направлениями инвестиций являются SEO (59%) и контент-маркетинг (57%). 53% респондентов намерены увеличить свои расходы на контекстную рекламу, а 57% — на продвижение в социальных сетях и мессенджерах. 49% привлекают медийные форматы.
«Рост интереса к онлайн-продвижению – часть системных изменений, которые происходят на рынке. За последние пять лет рынок электронной коммерции в России увеличился более чем в 7,5 раз. По внешним оценкам, к 2030 году объем независимого e-commerce может вырасти до 12 трлн рублей, заняв более трети рынка», — отметил Денис Марфутин, директор по развитию e-com в «Яндекс Рекламе».
- В мае исследование компании VK и маркетплейса цветов и подарков Flowwow показало, что e-commerce стал наиболее популярным направлением среди предпринимательниц в России. Так, на e-commerce на площадках VK за последний год было направлено более 23% маркетингового бюджета женщин-предпринимателей.
Фото на обложке: YarynaBo / Shutterstock / FOTODOM
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