«Яндекс» открыл набор на бесплатный курс по основам программирования

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс.Практикум» открыл набор на бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбрать». Он предназначен для тех, у кого нет опыта в разработке и тестировании, кто хочет сменить профессию, а также тем, кто хочет узнать, чего ждать от будущей работы.

Курс состоит из 12 уроков, прохождение которых суммарно займет около двух часов, сообщил RB.RU предстаитель «Яндекс.Практикума».

Проходить программу можно в своем темпе. Курс рассказывает о таких направлениях в программировании, как веб-, Python-, Java, С++, iOS, Android-разработка и тестирование.

Программа насчитывает шесть модулей, из них можно узнать, как выглядит рабочий день специалиста, какие навыки нужно иметь разработчикам, на что ориентироваться при выборе направления, какие будут задачи, на какую оплату можно ориентироваться на каждом грейде и как долго нужно проходить обучение.

В конце программы слушатели могут выбрать понравившуюся им профессию и пройти бесплатную часть курса.

Ознакомиться с программой курса и оставить заявку на него можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash