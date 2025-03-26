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В работе российских провайдеров произошел сбой 26 марта

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Утром 26 марта в работе интернет-провайдеров «Зеленая точка» и Lovit произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su. За последние сутки количество сообщений о неполадках у «Зеленой точки» достигло 441 , у Lovit превысило 3,8 тыс.
В работе российских провайдеров произошел сбой 26 марта
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Сообщения с жалобами на работу интернета и домашнего интернета от «Зеленой точки» начали поступать в 9:45 мск. За последний час их было получено 307. Пик жалоб пришелся на 10:15 мск, тогда о сбоях сообщили 160 пользователей. Также зафиксирован 41% сетевых сбоев.

У Lovit число жалоб на домашний интернет начало расти с 7:00 мск. За последний час количество жалоб составило 214. Больше всего обращений поступило в 9:45 мск (61). Сетевые сбои дошли до 100% в 10:41 мск.

Ранее пользователи стали сообщать о проблемах с интернетом и связью у «Мегафона». Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 9:00 мск, когда о сбое сообщили 116 пользователей.

  • Массированная DDoS-атака на инфраструктуру Lovit началась 21 марта, рассказали в Роскомнадзоре. Компания сообщала, что полностью доступ в интернет был восстановлен в 16:00 мск 22 марта. Однако вечером 25 марта атака на провайдера продолжалась. В РКН отметили, что инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке.
  • На этом фоне в Роскомнадзоре предложили доработать законодательство, чтобы снизить риски атак на критическую инфраструктуру и повысить уровень кибербезопасности российских операторов связи. Среди предполагаемых мер — закрепление требований к устойчивости и живучести сетей связи, расширение перечня обязательных мер по защите от DDoS-атак и введение более жестких требований к резервированию инфраструктуры.

Фото на обложке: MikeDotta / Shutterstock / FOTODOM

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