Производитель электрогрузовиков EVM Pro поставит заказчикам первые 100 машин

Подробности сообщил гендиректор предприятия «ЭМ Рус» во время проведения ПМЭФ. По его словам, компания уже подписала твердые контракты на более чем 100 машин. Раньше об этом были лишь договоренности, теперь это стало контрактной базой.

Произведенные в 2024 году машины, всего около 100 единиц, уже почти проданы, и поставки будут завершены до конца лета. Об этом сообщает портал smotrim.ru.

Известно также, что компания «ЭМ Рус» с начала 2024 года уже заключила контракты на поставку автокомпонентов собственной разработки на несколько миллиардов рублей. Основной фокус там делают на производстве EVM Pro, однако продолжают разрабатывать технологии и компоненты, востребованные временем. Представители бизнеса из разных секторов экономики в России заинтересованы в их технологиях, в том числе в бортовой электронике, аккумуляторных комплектах и электродвигателях.

Ранее мы писали о том, что аналитики Strategy Partners спрогнозировали резкий рост продаж электромобилей в РФ.

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