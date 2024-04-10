Аналитики Strategy Partners спрогнозировали резкий рост продаж электромобилей в РФ

Спрос на электромобили в России будет расти в среднем на 38% ежегодно в течение ближайших десяти лет и к 2033 году достигнет уровня в 340 тыс. машин в год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Strategy Partners.
Речь идет об увеличении спроса на легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды. Эксперты ожидают, что в ближайшие пару лет спрос на такой транспорт в стране будет расти максимальными темпами.
Согласно базовому сценарию, парк электромобилей в России к концу этого десятилетия достигнет 1,78 млн единиц техники и вырастет в 47 раз в сравнении с показателем 2023 года. Из них на электрогрузовики придется 109 тыс.
Аналитики связывают резкое увеличение спроса на электромобили с рядом факторов, включая программы поддержки производства и продаж подобных видов транспорта в России, а также прогнозируемое снижение стоимости батарей.
Ранее в Петербурге разработали зарядную станцию для электромобилей полностью российского производства. Ее мощность составляет 15 кВт, она мобильная – для работы понадобится только розетка. Станция может заряжать все электромобили, представленные на российском рынке.
Фото на обложке: Unsplash
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