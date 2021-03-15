Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российский поисковик по умолчанию

Минцифры предлагает расширить требования закона по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны. В его рамках производителей могут обязать устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер. Речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса».
Соответствующее постановление правительства должно быть представлено в апреле. В его рамках на смартфоны и планшеты может потребоваься устанавливать приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и «Мир», пишет «Коммерсант». Чтобы выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, власти хотят обязать устанавливать и отечественный поиск.
В «Яндексе» сообщили, что «окно выбора» поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя. В компании отметили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.
Если идея министерства будет реализована, позиции этой интернет-компании укрепятся, а Google придется искать новые источники дохода на российском рынке, сказал изданию Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Фото: ImYanis / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter