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Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российский поисковик по умолчанию

Новости
Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Минцифры предлагает расширить требования закона по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны. В его рамках производителей могут обязать устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер. Речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса».

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российский поисковик по умолчанию

Соответствующее постановление правительства должно быть представлено в апреле. В его рамках на смартфоны и планшеты может потребоваься устанавливать приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и «Мир», пишет «Коммерсант». Чтобы выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, власти хотят обязать устанавливать и отечественный поиск.

В «Яндексе» сообщили, что «окно выбора» поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя. В компании отметили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.

Если идея министерства будет реализована, позиции этой интернет-компании укрепятся, а Google придется искать новые источники дохода на российском рынке, сказал изданию Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Фото: ImYanis / Shutterstock

 

 

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