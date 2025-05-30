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Производство майонезной продукции в России вырастет более чем в два раза

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Объем производства майонезной продукции в России в 2025 году достигнет 929 тыс. тонн, демонстрируя рост на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Таковы данные консалтингового агентства OleoScope, опубликованные «Коммерсантом». Это увеличение станет более заметным по сравнению с 2024 годом, когда выпуск вырос всего на 2%.

Производство майонезной продукции в России вырастет более чем в два раза
  1. Новости

Фактором роста, по словам директора центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Андрея Кучерова, является увеличение экспорта. За первые два месяца 2025 года российские компании отправили за границу 15,5 тыс. тонн майонеза, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных центра «Агроэкспорт».

Прогноз OleoScope на 2025 год предполагает, что экспорт может составить 135 тыс. тонн, увеличившись на 12,5%. В результате доля экспорта в общем объеме производства может вырасти с 13,5% в 2024 году до 14,5% в 2025 году.

Потребление майонеза в России остается стабильным, составляя в среднем 5 кг на человека в год, уточнил Кучеров. Однако ведущий аналитик NTech Екатерина Назаренко отмечает, что несмотря на общий рост рынка продуктов на 5,7%, продажи майонеза снизились на 4%. Тем не менеепроизводство майонезной продукции остается маржинальным направлением. Среднюю рентабельность производства майонеза в OleoScope оценили на уровне 15%.

  • В конце ноября сообщалось о предстоящем подорожании майонеза. Причиной повышения цен стали рост стоимости подсолнечного масла и других ингредиентов.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM

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