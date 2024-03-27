«Дочка» «Ростелекома» заинтересовалась производством ноутбуков

Структура «Ростелекома» — «Ростелеком Информационные Технологии» — заинтересовалась производством компьютерной техники. В начале года компания зарегистрировала два товарных знака под девятым классом МКТУ, в который входят ноутбуки, планшеты, принтеры и др., узнал РБК.

В «Ростелекоме» сообщили, что компания ведет большое количество исследований, «пилотов» и R&D, и до их завершения и принятия решений не раскроют деталей.

Представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов называет планы «Ростелекома» «вполне логичными». По оценкам организации, потребительский сегмент рынка ноутбуков в 2023 году составил от 3,4 млн до 3,8 млн штук. Доля российских брендов не превышала 10%.

При этом потенциал развития у отечественных марок гораздо больше, учитывая то, что за последние два года многие зарубежные бренды официально покинули российский рынок, и санкционное давление на него продолжается.

Продажи ноутбуков и персональных компьютеров в денежном выражении рухнули в первом квартале на 30%. Ритейлеры объяснили ситуацию увеличением предложения от российских и китайских производителей, продукция которых дешевле западных аналогов.

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