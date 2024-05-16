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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в 2025 году

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в 2025 году почти на 15% — до 17,7 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в 2025 году

Прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 19,3 тыс. рублей, для пенсионеров – 15,2 тыс. рублей, детей – 17,2 тыс. рублей.

По данным ведомства, годовой рост прожиточного уровня на душу населения составит 2,2 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 2,4 тыс. рублей, для пенсионеров — 1,9 тыс. рублей, для детей — 2,2 тыс. рублей.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости граждан. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. 

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15,4 тыс. рублей — на душу населения, 16,8 тыс. рублей — для трудоспособного населения, 14,9 тыс. рублей — на детей, 13,2 тыс. рублей — для пенсионеров

  • Ранее аналитики Picodi составили условную корзину, в которой находятся продукты питания, необходимые для удовлетворения минимальной потребности в питательных веществах взрослого человека. По данным на январь 2024 года, в России стоимость такой корзины оценивается в 6533 рубля в месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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