Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в 2025 году почти на 15% — до 17,7 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 19,3 тыс. рублей, для пенсионеров – 15,2 тыс. рублей, детей – 17,2 тыс. рублей.
По данным ведомства, годовой рост прожиточного уровня на душу населения составит 2,2 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 2,4 тыс. рублей, для пенсионеров — 1,9 тыс. рублей, для детей — 2,2 тыс. рублей.
Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости граждан. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат.
В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15,4 тыс. рублей — на душу населения, 16,8 тыс. рублей — для трудоспособного населения, 14,9 тыс. рублей — на детей, 13,2 тыс. рублей — для пенсионеров
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Фото на обложке: Unsplash
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