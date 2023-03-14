Прокуратура проверит Wildberries на нарушение трудовых прав работников. Ранее владельцы пунктов выдачи заказов пожаловались на кабальные условия договора – маркетплейс внес изменения в оферту и назначил новые штрафы.
О проверке по сведениям о нарушении прав работников Wildberries сообщается в telegram-канале прокуратуры.
«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», – говорится в сообщении.
Ранее владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries пожаловались, что лишились права на оспаривание подмены товара. Также владельцам ПВЗ не понравились новые правила договора оферты, в соответствии с которыми им назначается штраф в размере 100 тыс. за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации.
По данным СМИ, владельцы ПВЗ устроили забастовку и пригрозили закрыть пункты с 15 марта. В Wildberries сообщили, что информацию о забастовках не соответствует действительности.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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