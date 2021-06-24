Promobot рассчитывает представить человекоподобного ходячего робота до 2035 года

Производитель автономных сервисных роботов для бизнеса Promobot планирует вести разработки полностью человекоподобного робота и завершить их до 2035 года. Об этом сообщил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев в ходе конференции ЦИПР.

«Я назову 2035 год, недавно план сформировали. К этому времени робот должен пойти, и, конечно же, мы компания коммерческая, полностью работаем за свои деньги, все должно происходить из окупаемости <…>. Но есть в этом направлении идеи, есть спрос, попробуем», — сказал Кивокурцев.

Он отметил, что на текущий момент рано говорить о стоимости такого робота. Сейчас оптимальная стоимость коммерчески успешного сервисного робота не превышает $30 тысяч. Существующие решения ходящих человекоподобных роботов, таких как «Атлас», стоят свыше $1 млн. Для снижения этой стоимости потребуется время, развитие технологий и поиск возможностей их тиражирования, сказал Кивокурцев.

Promobot наладил серийный выпуск антропоморфных роботов осенью 2019 года, их стоимость варьируется от 1,3 до 3 млн рублей. Одним из первых стал робот-сотрудник МФЦ «Алекс».

В настоящее время Promobot развивает четыре основных продукта для бизнеса: робот-двойник Robo-C, сервисный робот для бизнеса Promobot V.4, роботизированный терминал учета посетителей и измерения температуры Promobot Control и Promobot Scanner, который сканирует документы, распознает данные и переносит их в информационную систему за несколько секунд.

Компания «Промобот» была открыта в 2015 году, тогда же Promobot получил статус резидента «Сколково». География поставок компании насчитывает 42 страны мира.

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Фото: Unsplash