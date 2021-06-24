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Promobot рассчитывает представить человекоподобного ходячего робота до 2035 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Производитель автономных сервисных роботов для бизнеса Promobot планирует вести разработки полностью человекоподобного робота и завершить их до 2035 года. Об этом сообщил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев в ходе конференции ЦИПР.

Promobot рассчитывает представить человекоподобного ходячего робота до 2035 года

«Я назову 2035 год, недавно план сформировали. К этому времени робот должен пойти, и, конечно же, мы компания коммерческая, полностью работаем за свои деньги, все должно происходить из окупаемости <…>. Но есть в этом направлении идеи, есть спрос, попробуем», — сказал Кивокурцев.

Он отметил, что на текущий момент рано говорить о стоимости такого робота. Сейчас оптимальная стоимость коммерчески успешного сервисного робота не превышает $30 тысяч. Существующие решения ходящих человекоподобных роботов, таких как «Атлас», стоят свыше $1 млн. Для снижения этой стоимости потребуется время, развитие технологий и поиск возможностей их тиражирования, сказал Кивокурцев.

Promobot наладил серийный выпуск антропоморфных роботов осенью 2019 года, их стоимость варьируется от 1,3 до 3 млн рублей. Одним из первых стал робот-сотрудник МФЦ «Алекс».

В настоящее время Promobot развивает четыре основных продукта для бизнеса: робот-двойник Robo-C, сервисный робот для бизнеса Promobot V.4, роботизированный терминал учета посетителей и измерения температуры Promobot Control и Promobot Scanner, который сканирует документы, распознает данные и переносит их в информационную систему за несколько секунд.

Компания «Промобот» была открыта в 2015 году, тогда же Promobot получил статус резидента «Сколково». География поставок компании насчитывает 42 страны мира.

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Фото: Unsplash

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