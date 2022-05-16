Роботы российской компании Promobot начали продавать сим-карты в Испании

Российская компания Promobot продала своих роботов испанскому телеком-холдингу OliveNet. Они продают сим-карты в Барселоне и помогают жителям города зарегистрироваться у мобильного оператора. На первом этапе сумма контракта составила 50 тысяч евро, в Promobot рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

О сделке между испанским телеком-оператором OliveNet и российским разработчиком сервисных роботов Promobot рассказал представитель последней.

Promobot поставила партнеру своих роботов, которые теперь продают сим-карты в Барселоне. Первый экземпляр установлен в центре OliveNet.

«Помимо базовых функций – поддержания разговора, автономного движения, консультирования – наши роботы поддерживают интеграции с различными системами и сторонние приложения», – отметил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

На первом этапе сумма контракта составила 50 тысяч евро. Если проект станет удачным, то его планируют масштабировать на 10 городов в Испании. В таком случае сумма может достигнуть полумиллиона евро, пояснили в Promobot.

«Промобот объединяет в себе две технологии: автоматизированную выдачу сим-карт и быструю регистрацию абонента через приложение. Нам это помогает быстро и безопасно выдавать всем желающим новые сим-карты», – отметил специалист центра технологий OliveNet Хавьер Медрано.

RB ранее рассказывал, что роботы-консультанты Promobot начали работать в торговых центрах в Бразилии. Они рассказывают о туристических объектах и развлекают посетителей.

Фото: Promobot