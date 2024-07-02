Мосбиржа допустила акции биотех-компании «Промомед» к торгам с 12 июля

Мосбиржа допустила к торгам акции биотех-компании «Промомед» с 12 июля под тикером PRMD. Бумаги войдут во второй уровень листинга, сообщается на сайте платформы.

В конце июня «Промомед» официально объявил о планах по проведению первичного публичного предложения акций. Компания намерена привлечь до 10 млрд рублей по итогам первичного размещения на бирже.

Инвесторам предложат бумаги, выпущенные в ходе допэписсии. По итогам IPO ключевой акционер компании Петр Белый сохранит контролирующую долю в уставном капитале.

Полученное в рамках IPO финансирование компания намерена направить на развитие портфеля инновационных препаратов.

В 2023 году группа получила 2,97 млрд рублей чистой прибыли (-25%). Выручка выросла до 15,84, что на 17% больше показателей 2022 года. По итогам первого квартала этого года «Промомед» отразил убыток в размере 442 млн рублей, что на 53% больше, чем годом ранее.

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