Биотех-компания «Промомед» объявила о планах провести IPO в июле

Биотех-компания «Промомед», выпускающая аналог препарата «Оземпик», официально объявила о планах провети IPO на Московской бирже. Ранее СМИ писали, что производитель может привлечь порядка 10 млрд рублей.

В апреле источники на рынке рассказали, что компания намерена привлечь до 10 млрд рублей по итогам первичного размещения на бирже.

Согласно пресс-релизу группы, начало торгов ожидается в июле. Акции включат во второй уровень листинга. Инвесторам предложат бумаги, выпущенные в ходе допэписсии. По итогам IPO ключевой акционер компании Петр Белый сохранит контролирующую долю в уставном капитале.

Полученное в рамках IPO финансирование компания намерена направить на развитие портфеля инновационных препаратов. Также «Промомед» сфокусируется на создании биотехнологических препаратов для персонализированных медицинских решений.

АО «Промомед» на 100% владеет основатель и председатель совета директоров Петр Белый. Компания выпускает более 330 лекарственных препаратов, из них 80% являются жизненно необходимыми и важнейшими, следует из данных «Промомеда».

В частности, группа выпускает аналог препарата для терапии при сахарном диабете «Оземпик».

В 2023 году группа получила 2,97 млрд рублей чистой прибыли (-25%). Выручка выросла до 15,84, что на 17% больше показателей 2022 года.

По итогам I квартала текущего года «Промомед» отразил убыток в размере 442 млн рублей, что на 53% больше, чем годом ранее.

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