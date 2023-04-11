90% продавцов не рассказывают покупателям об акциях — исследование

Бизнес теряет до 20% выручки из-за недоработок персонала в торговых точках, подсчитали аналитики SmartMetrics, проанализировав с помощью машинного обучения данные камер в 1,2 тыс. магазинов.

Исследование показало, что 90% продавцов не информируют покупателей об акциях, а 70% не предлагают покупателям дополнительных товаров. Только из-за этих двух упущений предприятия розничной торговли недополучают в общей сложности до 14% выручки.

Также сокращает доход недисциплинированность персонала — 30% торговых точек открываются или закрываются несвоевременно, часть не заполняют полностью полки в магазине. Также доходы торговых точек сокращаются, если в помещении грязно или продукция лежит на полу.

Согласно данным Росстата, по итогам 2022 году оборот отрасли розничной торговли в России сократился на 2,84 трлн рублей по сравнению с 2021 годом. В SmartMetrics считают, что на это влияет экономия потребителей и нарушение сценариев общения с покупателями.

«По нашим подсчетам, ущерб предприятий розничной торговли от этого может достигать 20% от выручки», — сообщил гендиректор ООО «Смарт Технологии» Ильнар Сафин.

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