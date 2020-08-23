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Москва сдаст бизнесу в аренду 113 коммерческих помещений по льготной ставке

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Малый и средний бизнес Москвы сможет арендовать у города 113 нежилых помещений на льготных условиях. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на сайте мэра столицы. 

Москва сдаст бизнесу в аренду 113 коммерческих помещений по льготной ставке

Бизнес может арендовать коммерческие помещения на срок до 10 лет. Ставка зависит от расположения объекта:

  • от 1 тысячи рублей за кв. метр в год — для подвальных помещений
  • от 4750 рублей за кв.м. в год — для объектов на первых этажах и выше. 

Город предлагает коммерческие помещения в разных районах Москвы. Больше всего объектов сдается на юге города — 26 помещений. 

Ознакомиться с техническими характеристиками помещений можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Часть объектов можно изучить в 3D-формате.

Накануне власти Москвы расширили перечень получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. В список попали частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии. 

Фото: sommart sombutwanitkul / Shutterstock

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