Москва сдаст бизнесу в аренду 113 коммерческих помещений по льготной ставке

Малый и средний бизнес Москвы сможет арендовать у города 113 нежилых помещений на льготных условиях. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на сайте мэра столицы.

Бизнес может арендовать коммерческие помещения на срок до 10 лет. Ставка зависит от расположения объекта:

от 1 тысячи рублей за кв. метр в год — для подвальных помещений

от 4750 рублей за кв.м. в год — для объектов на первых этажах и выше.

Город предлагает коммерческие помещения в разных районах Москвы. Больше всего объектов сдается на юге города — 26 помещений.

Ознакомиться с техническими характеристиками помещений можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Часть объектов можно изучить в 3D-формате.

Накануне власти Москвы расширили перечень получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. В список попали частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии.

Фото: sommart sombutwanitkul / Shutterstock