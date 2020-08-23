Москва сдаст бизнесу в аренду 113 коммерческих помещений по льготной ставке
Малый и средний бизнес Москвы сможет арендовать у города 113 нежилых помещений на льготных условиях. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на сайте мэра столицы.
Бизнес может арендовать коммерческие помещения на срок до 10 лет. Ставка зависит от расположения объекта:
- от 1 тысячи рублей за кв. метр в год — для подвальных помещений
- от 4750 рублей за кв.м. в год — для объектов на первых этажах и выше.
Город предлагает коммерческие помещения в разных районах Москвы. Больше всего объектов сдается на юге города — 26 помещений.
Ознакомиться с техническими характеристиками помещений можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Часть объектов можно изучить в 3D-формате.
Накануне власти Москвы расширили перечень получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. В список попали частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии.
Фото: sommart sombutwanitkul / Shutterstock
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